Антонио уверен, что «Вест Хэм» пройдёт «Лион» в Лиге Европы

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что лондонский клуб сможет пройти французский «Лион» в Лиге Европы.

Майкл сказал, что «молотобойцы» проводят великолепный сезон, так что команда уверена в своих силах. Нападающий отметил, что футболисты «Вест Хэма» настраиваются только на победу. Антонио добавил, что лондонский клуб должен проявить стойкость.

Напомним, что в первом четвертьфинальном поединке была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Ответный матч состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.