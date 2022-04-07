Абель Руис принёс победу «Браге» в первом матче Лиги Европы

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы в противостоянии между португальской «Брагой» и шотландским «Рейнджерс».
Единственный гол в матче забил Абель Руис в конце первого тайма, воспользовавшись пасом Юри Медейруша.
Ответный матч пройдёт в Шотландии 14 апреля.
Протокол игры
|(1:0) Руис Абель40'
Матеус Лима•Сильва Фабиано•Карму Давид • 22'Тормена Витор•Коуто Ян•Али Мохамед Альмоатасембеллах 83' (Минейро Лукас ( 83') •Орта Андре 83' (Каштру Андре ( 83') •Гомес Родриго II•Медейруш Юри 76' (Фале Мигел ( 76') •Руис Абель 75' (Оливейра Витор ( 75') •Орта Рикарду
Макгрегор Аллан•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор•Балогун Леон 63' (Арибо Джо ( 63') •Угелумба Кэлвин•Ландстрем Джон•Джек Райан 36' 63' (Руф Кемар ( 63') •Арфилд Скотт•Камара Глен•Кент Райан•Сакала Фэшн 63' (Баришич Борна ( 63')
07 апреля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).