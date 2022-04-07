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Лига Европы

Абель Руис принёс победу «Браге» в первом матче Лиги Европы

07 Апреля 2022 • 23:57 Комментировать
Брага
1:0
Глазго Рейнджерс
окончен

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы в противостоянии между португальской «Брагой» и шотландским «Рейнджерс».

Единственный гол в матче забил Абель Руис в конце первого тайма, воспользовавшись пасом Юри Медейруша.

Ответный матч пройдёт в Шотландии 14 апреля.

Протокол игры  
Брага 1:0Глазго Рейнджерс
(1:0) Руис Абель40'   
Матеус ЛимаСильва ФабианоКарму Давид   22'Тормена ВиторКоуто ЯнАли Мохамед Альмоатасембеллах  83' (Минейро Лукас (  83') Орта Андре  83' (Каштру Андре (  83') Гомес Родриго IIМедейруш Юри  76' (Фале Мигел (  76') Руис Абель  75' (Оливейра Витор (  75') Орта Рикарду
Запасные: Коуто БернардоЛейте ДиогуБута ЛеонардуГорничек ЛукашМагальяйнш ТьягуРодригеш БрунуМоура ФрансишкуПаулу Оливейра
Макгрегор АлланТавернье ДжеймсГолдсон КоннорБалогун Леон  63' (Арибо Джо (  63') Угелумба КэлвинЛандстрем ДжонДжек Райан   36'  63' (Руф Кемар (  63') Арфилд СкоттКамара ГленКент РайанСакала Фэшн  63' (Баришич Борна (  63')
Запасные: Сэндс ДжеймсРемзи АаронДиалло АмадДэвис СтивенМаккрори РоббиРайт СкоттМаклафилин Джон
07 апреля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Брага Глазго Рейнджерс Юри Медейруш
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окончен РБ Лейпциг 1:1 Аталанта
окончен Брага 1:0 Глазго Рейнджерс 2.30 3.35 3.15
окончен Вест Хэм 1:1 Лион 2.00 3.55 3.65
окончен Айнтрахт Фр 1:1 Барселона 4.90 4.15 1.73
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