Хави: «Барселона» — не фаворит Лиги Европы»

Главный тренер «Барселоны» Хави скептически относится к тому, что люди говорят о его команде, как о фаворите Лиги Европы.

«Люди уверены, что «Барселона» — фаворит Лиги Европы. Все это происходит только из-за истории клуба. Все привыкли видеть нас в Лиге чемпионов, это нормально явление. Мы претендуем на победу в ЛЕ, причем у нас очень большие шансы. Но я не стану говорить, что «Барселона» — фаворит данного турнира. Мы попали на стадию четвертьфинала, здесь сильны абсолютно все участники» — сказал Хави испанской прессе перед матчем «Айнтрахтом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.