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Лига Европы

Гасперини высказался о будущем матче с «Лейпцигом» в Лиге Европы

07 Апреля 2022 • 04:51 Комментировать

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал будущую встречу своей команды в рамках 1/4 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

«Мы готовы. Впереди нас ожидает серьёзный соперник, который набрал фантастическую форму и показывает грамотный футбол. Чем дальше заходишь в подобном турнире, тем сложнее. Наша задача — выдать максимум. Начало сезона у «Лейпцига» было скомканное. Сегодня это совсем другая команда. Они подобрались к «Байеру» в Бундеслиге. Под руководством Тедеско у них огромные амбиции» — сказал Гасперини изданию Sky Sports.


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Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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07.04  19:45 РБ Лейпциг ... Аталанта 2.17 3.70 3.25
07.04  22:00 Брага ... Глазго Рейнджерс 2.70 3.40 2.70
07.04  22:00 Вест Хэм ... Лион 1.99 3.55 3.90
07.04  22:00 Айнтрахт Фр ... Барселона 3.50 3.70 2.05
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