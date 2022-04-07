Гасперини высказался о будущем матче с «Лейпцигом» в Лиге Европы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал будущую встречу своей команды в рамках 1/4 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

«Мы готовы. Впереди нас ожидает серьёзный соперник, который набрал фантастическую форму и показывает грамотный футбол. Чем дальше заходишь в подобном турнире, тем сложнее. Наша задача — выдать максимум. Начало сезона у «Лейпцига» было скомканное. Сегодня это совсем другая команда. Они подобрались к «Байеру» в Бундеслиге. Под руководством Тедеско у них огромные амбиции» — сказал Гасперини изданию Sky Sports.