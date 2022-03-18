Стал известен технический хозяин финала Лиги Европы

Сегодня, 18 марта в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, где стала известна команда, которая станет техническим хозяином в финале.

Ранее определились четвертьфинальные пары:

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Аталанта» (Италия)

«Айнтрахт» Франкфурт (Германия) – «Барселона» (Испания)

«Вест Хэм» (Англия) – «Лион» (Франция)

«Брага» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

Также стало известно, что «Вест Хэм» (Англия), «Лион» (Франция), «Айнтрахт» (Германия) или «Барселона» (Испания) будут техническими хозяевами финального матча Лиги Европы.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные – 14 апреля. Финал пройдет 18 мая в Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Напомним, что действующим обладателем кубка Лиги Европы является испанский «Вильярреал», который в финале турнира обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 (11:10 по пенальти).