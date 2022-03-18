Стали известны возможные пары 1/2 финала Лиги Европы

Сегодня, 18 марта состоялась жеребьевка полуфинальной сетки Лиги Европы.
В полуфинале сыграют друг против друга:
победитель пары «Лейпциг» — «Аталанта»/«Брага» — «Рейнджерс»;
победитель пары «Вест Хэм» — «Лион»/«Айнтрахт» — «Барселона».
Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные – 14 апреля. Финал пройдет 18 мая в Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Напомним, что действующим обладателем кубка Лиги Европы является испанский «Вильярреал», который в финале турнира обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 (11:10 по пенальти).