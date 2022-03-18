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Лига Европы

«Црвена Звезда» провела акцию в поддержку России

18 Марта 2022 • 12:23 Комментировать
Црвена Звезда
2:1
Глазго Рейнджерс
окончен

Болельщики сербской «Црвены Звезды» перед ответным поединком в Лиге Европы с «Рейнджерсом» провели акцию в поддержку России.

Фанаты сербской команды вывесили баннеры в поддержку России и напомнили страны, которые пострадали от агрессии со стороны США. Напомним, что боссы УЕФА и ФИФА запретили российским клубам и сборной выступать в международных матчах под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Стоит отметить, что «Црвена Звезда» обыграла «Рейнджерс» со счётом 2:1, но по сумме двух матчей сербский клуб всё же вылетел из Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Црвена Звезда Россия
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