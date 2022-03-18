«Црвена Звезда» провела акцию в поддержку России

Болельщики сербской «Црвены Звезды» перед ответным поединком в Лиге Европы с «Рейнджерсом» провели акцию в поддержку России.

Фанаты сербской команды вывесили баннеры в поддержку России и напомнили страны, которые пострадали от агрессии со стороны США. Напомним, что боссы УЕФА и ФИФА запретили российским клубам и сборной выступать в международных матчах под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Стоит отметить, что «Црвена Звезда» обыграла «Рейнджерс» со счётом 2:1, но по сумме двух матчей сербский клуб всё же вылетел из Лиги Европы.