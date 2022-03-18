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Лига Европы

Тренер «Монако» высказался по поводу вылета своей команды из Лиги Европы

18 Марта 2022 • 10:22 Комментировать
Монако
1:1
Брага
окончен

Наставник «Монако» Филипп Клеман поделился с журналистами своим мнением по поводу вылета французской команды из Лиги Европы.

Клеман сказал, что его подопечным не хватило креативных решений у чужой штрафной. Тренер монегасков отметил, что «Брага» играла в очень оборонительный футбол, так что забить было очень сложно. Филипп добавил, что ему нужно проанализировать эту встречу для того, чтобы вернуть «Монако» на победные рельсы.

Напомним, что «Монако» сыграл вничью с «Брагой» со счётом 1:1, но по сумме двух матчей французский клуб вылетел из Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига Европы Филипп Клеман
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