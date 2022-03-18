Защитник «Байера»: Мы не использовали свои шансы

Защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та поделился с журналистами своим мнением по поводу ответного поединка с «Аталантой» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Джонатан сказал, что все в команде разочарованы, так как у «Байера» было множество моментов, но забить так и не удалось. Та отметил, что леверкузенский клуб не использовал свои шансы и это стоило «Байеру» победы, которая могла вывести команду в четвертьфинал Лиги Европы.

Напомним, что «фармацевты» в ответном поединке уступили «Аталанте» со счётом 0:1 и закончили своё выступление в еврокубках.