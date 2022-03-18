Полузащитник «Галатасарая»: Нам просто не повезло

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу поделился с журналистами своим мнением по поводу поражения от «Барселоны» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Керем сказал, что турецкая команда начала встречу очень здорово и в целом старательно играла против одного из лучших клубов мира. Актюркоглу отметил, что «Галатасараю» в обоих пропущенных голах немного не повезло. Полузащитник добавил, что футболисты турецкой команды всё равно показали прекрасную игру, за которую не стыдно перед болельщиками.

Напомним, что «Галатасарай» уступил каталонскому клубу со счётом 1:2 и закончил своё выступление в Лиге Европы.