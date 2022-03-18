Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Полузащитник «Галатасарая»: Нам просто не повезло

18 Марта 2022 • 09:48 Комментировать
Галатасарай
1:2
Барселона
окончен

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу поделился с журналистами своим мнением по поводу поражения от «Барселоны» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Керем сказал, что турецкая команда начала встречу очень здорово и в целом старательно играла против одного из лучших клубов мира. Актюркоглу отметил, что «Галатасараю» в обоих пропущенных голах немного не повезло. Полузащитник добавил, что футболисты турецкой команды всё равно показали прекрасную игру, за которую не стыдно перед болельщиками.

Напомним, что «Галатасарай» уступил каталонскому клубу со счётом 1:2 и закончил своё выступление в Лиге Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Барселона Лига Европы Керем Актюркоглу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Марта
10:22 · Лига Европы
Тренер «Монако» высказался по поводу вылета своей команды из Лиги Европы
10:16 · Лига Европы
Защитник «Байера»: Мы не использовали свои шансы
10:10 · Испания. Ла Лига
Лопетеги: Поздравляю «Вест Хэм», отличная команда!
10:02 · Англия. Премьер-лига
Деклан Райс «Мы не боимся «Барселону», «Севилья» тоже считалась фаворитом»
09:48 · Лига Европы
Полузащитник «Галатасарая»: Нам просто не повезло
09:35 · Лига Европы
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
09:18 · Лига Европы
Антонио считает, что «Вест Хэм» может выиграть Лигу Европы
09:11 · Лига Европы
Де Рон: «Аталанта» сейчас наслаждается выступлением в Лиге Европы
08:23 · Лига Европы
Головин в матче с «Брагой» сделал первое результативное действие за последние 10 игр
08:01 · Лига Европы
Педри надеется, что «Барселона» выиграет Лигу Европы
07:43 · Лига Европы
Мойес: «Это была важная победа»
07:12 · Лига Европы
Гасперини: «Было трудно, но мы справились»
01:36 · Лига Европы
Перед серией пенальти: «Айнтрахт» выбил «Бетис» из Лиги Европы
00:56 · Лига Европы
«Лион» удержал ничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
00:41 · Лига Европы
Обамеянг – о шансах «Барселоны» в Лиге Европы: «Мы способны выйти в финал и выиграть его»
Все новости
Рекомендуем