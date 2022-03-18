Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Представители УЕФА представили список футболистов, которые претендуют на награду лучшему игроку по итогам недели в Лиге Европы.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на приз претендуют четыре футболиста, среди которых молодой испанский полузащитник «Барселоны» Педри, чешский полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек, турок Мерих Демирал из «Аталанты» и Абель Руис из португальской «Браги».

Стоит отметить, что и «Барселона», и «Вест Хэм», и «Аталанта», и «Брага», завоевали путёвки в следующий раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьёвка четвертьфинала состоится сегодня.