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Лига Европы

Де Рон: «Аталанта» сейчас наслаждается выступлением в Лиге Европы

18 Марта 2022 • 09:11 Комментировать
Байер Л
0:1
Аталанта
окончен

Голландский полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры своей команды в Лиге Европы.

Де Рон сказал, что ему очень понравились матчи с «Байером», так как в них клуб из Бергамо выкладывался на все сто процентов. Мартен отметил, что у «Байера» очень хорошая команда, но «Аталанта» даже с большими потерями в составе всё равно оказалась сильнее. Голландец отметил, что бергамаски сейчас просто наслаждаются своим выступлением в Лиге Европы.

Напомним, что «Аталанта» по сумме двух матчей обыграла леверкузенский клуб и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лига Европы Мартен де Рон
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