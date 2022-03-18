Головин в матче с «Брагой» сделал первое результативное действие за последние 10 игр

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился ассистом в поединке 1/8 финала Лиги Европы с португальской «Брагой».

Монегаски сыграли вничью с «Брагой» со счётом 1:1, но в следующий раунд прошёл португальский клуб. Стоит отметить, что Головин сделал первое своё результативное действие за последние десять матчей. До этого 25-летний футболист не забивал и не ассистировал партнёрам.

Напомним, что Александр Головин провёл в этом сезоне во французской лиге 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.