Педри надеется, что «Барселона» выиграет Лигу Европы

Молодой испанский полузащитник «Барселоны» Педри в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что каталонский клуб в этом сезоне сможет выиграть Лигу Европы.

Педри сказал, что он очень ждёт жеребьёвки, так как ему безумно интересно узнать, с кем же каталонская команда сыграет в следующем раунде плей-офф. Испанец отметил, что «Барселона» играет в свой футбол и получает от него удовольствие. Полузащитник добавил, что очень надеется на то, что «сине-гранатовые» смогут выиграть Лигу Европы.

Напомним, что в 1/8 финала «Барселона» с большим трудом по сумме двух матчей обыграла турецкий «Галатасарай».