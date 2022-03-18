Гасперини: «Было трудно, но мы справились»

«Аталанта» в четвертый раз в своей истории прошла в четвертьфинал европейского турнира, это получилось после минимальной победы над леверкузенским «Байером». Наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини очень доволен этим успехом, хотя и признал - он дался нелегко.

- Это большой успех. Во втором тайме нам было очень непросто, но мы справились. С кем хотелось бы сыграть? Там много сильных команд. Есть «Барселона», есть и другие сильные клубы. Это такой турнир, в котором с каждой стадией становится все сложнее и сложнее. Давайте сегодня просто наслаждаться успехом, - предложил Гасперини, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.