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Лига Европы

Перед серией пенальти: «Айнтрахт» выбил «Бетис» из Лиги Европы

18 Марта 2022 • 01:36 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Бетис
окончен после доп. времени

Франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы, не пустив испанский «Бетис» в четвертьфинал турнира.

Борха Иглесиас забил гол на последней минуте основного времени, подарив «Бетису» надежду, но Мартин Хинтереггер сравнял счёт на последней минуте второго дополнительного тайма.

В первом матче «Бетис» уступил у себя дома со счёт 1:2.

Сегодня, 18 марта, состоится жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы. Прямая текстовая трансляция этого события пройдёт на нашем сайте.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр 1:1Бетис
  90'Иглесиас Борха (0:1)
(1:1) Хинтереггер Мартин120'   
Трапп КевинТутаХинтереггер МартинН'Дика ЭванКнауфф АнсгарЯкич КристиянСоу Джибриль  104' (Ламмерс Сэм (  104') Костич ФилипЛиннстрем Йеспер  104' (Роде Себастьян (  104') Камада Даити  66' (Хёуге Йенс (  66') Борре Рафаэль  83' (Пасьенса Гонсало (  83')
Запасные: Граль ЙенсБаркок АйменХрустиц АйдинЧендлер ТимотиЛенц КристоферТуре АльмамиХасебе Макото
Силва РуиСабали ЮссуфПесселья Херман   70'Бартра МаркМиранда Хуан  46' (Хуанми Мигель (  46'   63') Гидо Родригес   120'Каналес Серхио  67' (Лаинес Диего (  67') Хоакин Санчес  67' (Карвалью Вилльям (  67') Фекир Набиль  111' (Родри Родриго (  111') Руибаль Айтор   112'Виллиан Жозе  79' (Иглесиас Борха (  79')
Запасные: Гонсалес ЭдгарРоблес ЖоэльВиктор РуисБельерин ЭкторБраво Клаудио
17 марта. Стадион "Deutsche Bank Park".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Айнтрахт Франкфурт
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окончен Галатасарай 1:2 Барселона 8.00 4.90 1.40
окончен Црвена Звезда 2:1 Глазго Рейнджерс 1.98 3.65 3.75
окончен после доп. времени Айнтрахт Фр 1:1 Бетис 2.10 3.80 3.20
Идет 216 минута Спартак Москва 0:0 РБ Лейпциг
окончен Лион 1:1 Порту 2.25 3.65 3.05
окончен после доп. времени Вест Хэм 2:0 Севилья 2.15 3.35 3.80
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