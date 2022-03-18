Перед серией пенальти: «Айнтрахт» выбил «Бетис» из Лиги Европы

Франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы, не пустив испанский «Бетис» в четвертьфинал турнира.

Борха Иглесиас забил гол на последней минуте основного времени, подарив «Бетису» надежду, но Мартин Хинтереггер сравнял счёт на последней минуте второго дополнительного тайма.

В первом матче «Бетис» уступил у себя дома со счёт 1:2.

Сегодня, 18 марта, состоится жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы. Прямая текстовая трансляция этого события пройдёт на нашем сайте.