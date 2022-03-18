Перед серией пенальти: «Айнтрахт» выбил «Бетис» из Лиги Европы

Франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы, не пустив испанский «Бетис» в четвертьфинал турнира.
Борха Иглесиас забил гол на последней минуте основного времени, подарив «Бетису» надежду, но Мартин Хинтереггер сравнял счёт на последней минуте второго дополнительного тайма.
В первом матче «Бетис» уступил у себя дома со счёт 1:2.
Сегодня, 18 марта, состоится жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы. Прямая текстовая трансляция этого события пройдёт на нашем сайте.
Протокол игры
|Айнтрахт Фр
|1:1
|Бетис
|90'Иглесиас Борха (0:1)
|(1:1) Хинтереггер Мартин120'
Трапп Кевин•Тута•Хинтереггер Мартин•Н'Дика Эван•Кнауфф Ансгар•Якич Кристиян•Соу Джибриль 104' (Ламмерс Сэм ( 104') •Костич Филип•Линнстрем Йеспер 104' (Роде Себастьян ( 104') •Камада Даити 66' (Хёуге Йенс ( 66') •Борре Рафаэль 83' (Пасьенса Гонсало ( 83')
Силва Руи•Сабали Юссуф•Песселья Херман • 70'Бартра Марк•Миранда Хуан 46' (Хуанми Мигель ( 46' ) • 63'Гидо Родригес • 120'Каналес Серхио 67' (Лаинес Диего ( 67') •Хоакин Санчес 67' (Карвалью Вилльям ( 67') •Фекир Набиль 111' (Родри Родриго ( 111') •Руибаль Айтор • 112'Виллиан Жозе 79' (Иглесиас Борха ( 79')
17 марта. Стадион "Deutsche Bank Park".