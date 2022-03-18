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Хави впечатлен голом Педри

18 Марта 2022 • 00:14 Комментировать
Галатасарай
1:2
Барселона
окончен

Полузащитник «Барселоны» Педри сравнял счет в матче против «Галатасарая» после того, как турецкий клуб сумел забить первым. Это очень впечатлило наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса, который и до этого всячески нахваливал Педри. В результате «Барселона» выиграла у «Галатасарая» со счетом 2:1 и прошла в следующий раунд Лиги Европы, то есть в четвертьфинал турнира, в котором она, к слову, еще никогда не выигрывала.

- Я видел этот дриблинг и теперь хочу посмотреть его еще раз! Удивительный гол! Тренировать этого парня - большая честь для меня, - заявил Хави, слова которого цитирует Movistar.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Педриньо
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