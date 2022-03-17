Хави: «Севилья» – фаворит Лиги Европы»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает испанскую «Севилью» фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

«Я не считаю нашу команду главным фаворитом, поскольку мы знакомы с этим турниром не так хорошо, как с Лигой чемпионов. Да, мы в четвертьфинале и мы входим в число претендентов на победу, но фаворитом мне видится «Севилья», которая часто выигрывала в последние годы», – отметил 42-летний наставник после матча с «Галатасараем».

«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги Европы благодаря гостевой победе над турецкой командой (2:1).