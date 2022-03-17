Педри считает «Барселону» фаворитом Лиги Европы

Полузащитник «Барселоны» Педри назвал свою команду главным фаворитом на победу в Лиге Европы.

В интервью испанской Marca футболист считает, что несмотря на жеребьевку «Барселона» является фаворитом на победу в Лиге Европы. Педри заявил, что команда нашла тот стиль, который всем нравится и от этого футболисты получают удовольствие.

В следующем матче каталонцам будет противостоять мадридский «Реал», с которым «Барселона» сыграет в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 20 марта. Начало – в 23:00 мск.

На данный момент сливочные лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 66 очков. «Барса» идет третьей с 51 очком.