«Аталанта» пробилась в четвертьфинал еврокубка в четвертый раз в своей истории

Итальянская «Аталанта» продолжает подтверждать свой прогресс, наметившийся в последние годы. Гостевая победа над леверкузенским «Байером» подтвердила силу итальянской команды, единственный мяч в уже добавленное арбитром время забил Жереми Бога, удачно вышедший на замену. Для «Аталанты» выход в четвертьфинал Лиги Европы стал четвертым подобным свершением за всю историю клуба.

Ранее «Аталанта» пробивалась в четвертьфинал Кубка Кубков в сезоне 1987/1988, затем в четвертьфинал Кубка УЕФА в сезоне 1990/1991, вышла также в четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020, и, наконец, сейчас прошла в четвертьфинал Лиги Европы.