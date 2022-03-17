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Лига Европы

«Барселона» продлила серию без поражений до 11 матчей

17 Марта 2022 • 22:58 Комментировать (1)
Галатасарай
1:2
Барселона
окончен

«Барселона» одержала победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы над «Галатасараем» (2:1).

Таким образом, команда Хави продлила беспроигрышную серию, которая достигла 11 матчей. Каталонский клуб одержал 8 побед и свел три матча вничью.

В следующем матче каталонцам будет противостоять мадридский «Реал», с которым «Барселона» сыграет в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 20 марта. Начало – в 23:00 мск.

На данный момент сливочные лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 66 очков. «Барса» идет третьей с 51 очком.   

Протокол игры  
Галатасарай 1:2Барселона
(1:0) Маркан Маркос28'   
  37'Педри (1:1)
  49'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:2)
Пенья ИньякиБоэ СашаНельссон ВикторМаркан Маркос   30'Ван Анхольт Патрик   72'  85' (Байрам Омер (  85'   90') Антальялы ТайланКутлу БерканБабель Райан  74' (Дервисоглу Халил (  74') Чикылдэу Александру  74' (Моруцан Олимпиу (  74') Актюркоглу МухаммедГомис Бафетимби  63' (Мохамед Мостафа (  63')
Запасные: Муслера ФернандоКылынч ЭмреЙылмаз БарышЭзтюрк АлпасланЧипе ИсмаилПульгар ЭрикАрслан Ишик
Тер Штеген Марк-АндреДест Серджино  56' (Араухо Рональд (  56') Пике Херард  82' (Депай Мемфис (  82') Гарсия Эрик   42'Альба Жорди   87'Де Йонг Френки  68' (Гави (  68'   79') Бускетс Серхио   27'ПедриТраоре Адама  46' (Дембеле Усман (  46') Обамеянг Пьер-Эмерик  82' (Ленгле Клеман (  82') Торрес Ферран
Запасные: Де Йонг ЛюкБрайтвайт МартинГонсалес НикоПуч РикардНето МурараМингеса ОскарТенас Арнау
17 марта. Стадион "NEF Stadyumu".

 

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окончен Галатасарай 1:2 Барселона 8.50 5.20 1.35
окончен Црвена Звезда 2:1 Глазго Рейнджерс 2.10 3.60 3.35
Идет 20 минута Айнтрахт Фр 0:0 Бетис 2.16 3.60 3.30
Идет 22 минута Спартак Москва 0:0 РБ Лейпциг
Идет 21 минута Лион 1:0 Порту 2.17 3.60 3.35
Идет 20 минута Вест Хэм 0:0 Севилья 2.10 3.45 3.65
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