«Барселона» продлила серию без поражений до 11 матчей

«Барселона» одержала победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы над «Галатасараем» (2:1).
Таким образом, команда Хави продлила беспроигрышную серию, которая достигла 11 матчей. Каталонский клуб одержал 8 побед и свел три матча вничью.
В следующем матче каталонцам будет противостоять мадридский «Реал», с которым «Барселона» сыграет в рамках 29-го тура чемпионата Испании.
Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 20 марта. Начало – в 23:00 мск.
На данный момент сливочные лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 66 очков. «Барса» идет третьей с 51 очком.
Протокол игры
|(1:0) Маркан Маркос28'
|37'Педри (1:1)
|49'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:2)
Пенья Иньяки•Боэ Саша•Нельссон Виктор•Маркан Маркос • 30'Ван Анхольт Патрик 72' 85' (Байрам Омер ( 85' ) • 90'Антальялы Тайлан•Кутлу Беркан•Бабель Райан 74' (Дервисоглу Халил ( 74') •Чикылдэу Александру 74' (Моруцан Олимпиу ( 74') •Актюркоглу Мухаммед•Гомис Бафетимби 63' (Мохамед Мостафа ( 63')
Тер Штеген Марк-Андре•Дест Серджино 56' (Араухо Рональд ( 56') •Пике Херард 82' (Депай Мемфис ( 82') •Гарсия Эрик • 42'Альба Жорди • 87'Де Йонг Френки 68' (Гави ( 68' ) • 79'Бускетс Серхио • 27'Педри•Траоре Адама 46' (Дембеле Усман ( 46') •Обамеянг Пьер-Эмерик 82' (Ленгле Клеман ( 82') •Торрес Ферран
17 марта. Стадион "NEF Stadyumu".