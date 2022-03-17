«Барселона» продлила серию без поражений до 11 матчей

«Барселона» одержала победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы над «Галатасараем» (2:1).

Таким образом, команда Хави продлила беспроигрышную серию, которая достигла 11 матчей. Каталонский клуб одержал 8 побед и свел три матча вничью.

В следующем матче каталонцам будет противостоять мадридский «Реал», с которым «Барселона» сыграет в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 20 марта. Начало – в 23:00 мск.

На данный момент сливочные лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 66 очков. «Барса» идет третьей с 51 очком.