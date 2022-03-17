«Црвена Звезда» победила, но вылетела из Лиги Европы

Сербская «Црвена Звезда» завершила своё выступление в Лиге Европы после того, как в ответном матче 1/8 финала победила «Рейнджерс» (2:1).
В первом матче сербы уступили шотландцам на выезде со счётом 0:3 на выезде.
В ответной встрече за хозяев голы забили Мирко Иванич и Эль-Фарду Бен-Набуан с пенальти. Райан Кент стал автором единственного мяча «Рейнджерс».
Жеребьёвка Лиги Европы состоится завтра, 18 марта.
Протокол игры
|(1:0) Иванич Мирко10'
|56'Кент Райан (1:1)
|(2:1) Бен-Набуан Эль-Фарду90'
Борян Милан•Пиччини Кристиано 57' (Гаич Милан II ( 57') •Драгович Александр • 71'Эракович Страхиня•Катай Александар • 83'Иванич Мирко 72' (Фалько Филиппо ( 72') •Канга Каку•Саного Секу•Родич Милан 72' (Мотика Неманья ( 72') •Омойджуфано Охи 63' (Бен-Набуан Эль-Фарду ( 63') •Павков Милан 90'
Макгрегор Аллан•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор•Балогун Леон•Угелумба Кэлвин•Ландстрем Джон 81' (Баришич Борна ( 81') •Джек Райан 69' (Сэндс Джеймс ( 69') •Арибо Джо 68' (Арфилд Скотт ( 68') •Камара Глен • 90'Кент Райан 90' (Райт Скотт ( 90') •Морелос Альфредо 80' (Руф Кемар ( 80')
17 марта. Стадион "Райко Митич".