«Црвена Звезда» победила, но вылетела из Лиги Европы

Сербская «Црвена Звезда» завершила своё выступление в Лиге Европы после того, как в ответном матче 1/8 финала победила «Рейнджерс» (2:1).

В первом матче сербы уступили шотландцам на выезде со счётом 0:3 на выезде.

В ответной встрече за хозяев голы забили Мирко Иванич и Эль-Фарду Бен-Набуан с пенальти. Райан Кент стал автором единственного мяча «Рейнджерс».

Жеребьёвка Лиги Европы состоится завтра, 18 марта.