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Лига Европы

«Црвена Звезда» победила, но вылетела из Лиги Европы

17 Марта 2022 • 22:46 Комментировать
Црвена Звезда
2:1
Глазго Рейнджерс
окончен

Сербская «Црвена Звезда» завершила своё выступление в Лиге Европы после того, как в ответном матче 1/8 финала победила «Рейнджерс» (2:1).

В первом матче сербы уступили шотландцам на выезде со счётом 0:3 на выезде.

В ответной встрече за хозяев голы забили Мирко Иванич и Эль-Фарду Бен-Набуан с пенальти. Райан Кент стал автором единственного мяча «Рейнджерс».

Жеребьёвка Лиги Европы состоится завтра, 18 марта.

Протокол игры  
Црвена Звезда 2:1Глазго Рейнджерс
(1:0) Иванич Мирко10'   
  56'Кент Райан (1:1)
(2:1) Бен-Набуан Эль-Фарду90'   
Борян МиланПиччини Кристиано  57' (Гаич Милан II (  57') Драгович Александр   71'Эракович СтрахиняКатай Александар   83'Иванич Мирко  72' (Фалько Филиппо (  72') Канга КакуСаного СекуРодич Милан  72' (Мотика Неманья (  72') Омойджуфано Охи  63' (Бен-Набуан Эль-Фарду (  63') Павков Милан   90'
Запасные: Nikola StankovicГобелич МаркоПанков РадованПопович ЗоранСрнич СлаволюбКрстичич НенадРадулович Андрия
Макгрегор АлланТавернье ДжеймсГолдсон КоннорБалогун ЛеонУгелумба КэлвинЛандстрем Джон  81' (Баришич Борна (  81') Джек Райан  69' (Сэндс Джеймс (  69') Арибо Джо  68' (Арфилд Скотт (  68') Камара Глен   90'Кент Райан  90' (Райт Скотт (  90') Морелос Альфредо  80' (Руф Кемар (  80')
Запасные: Офобор НамдиРемзи АаронДиалло АмадМаккрори РоббиКинг ЛеонСакала ФэшнЛоури АлексМаклафилин Джон
17 марта. Стадион "Райко Митич".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Црвена Звезда Мирко Иванич Эль-Фарду Бен-Набуан
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окончен Црвена Звезда 2:1 Глазго Рейнджерс 2.10 3.60 3.35
Идет 26 минута Айнтрахт Фр 0:0 Бетис 2.16 3.60 3.30
Идет 28 минута Спартак Москва 0:0 РБ Лейпциг
Идет 27 минута Лион 1:0 Порту 2.17 3.60 3.35
Идет 26 минута Вест Хэм 0:0 Севилья 2.10 3.45 3.65
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