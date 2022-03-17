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Обамеянг - первый игрок «Барселоны» с 1987 года, забивший в двух первых гсоевых матчах в Европе за клуб

17 Марта 2022 • 22:41 Комментировать
Галатасарай
1:2
Барселона
окончен

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вывел «Барселону» вперед в матче с «Галатасараем», и стал, таким образом, первым игроком «Барселоны» с 1987 года, который дебютировал за клуб и забил в первых двух гостевых матчах в составе клуба в еврокубках. В последний раз такое происходило в «Барселоне» в сезоне 1986/1987, когда она сражалась в Кубке УЕФА. Тогда дважды в своих первых гостевых матчах за «Барсу» забил Роберт Фернандес - сперва он поразил ворота лиссабонского «Спортинга», а в следующем раунде огорчил немцев из юрдингенского «Байера».

Обыграв «Галатасарай», «Барселона» пробилась в четвертьфинал Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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