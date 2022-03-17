«Барселона» увезла волевую победу из Турции, с трудом продравшись в четвертьфинал ЛЕ

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» принимал «Барселону».

«Галатасарай» сохранил интригу до матча в Стамбуле, увезя нули с «Камп Ноу». По иронии судьбы, главным героем того матча стал вратарь, принадлежащий «Барселоне». Пенья летал по углам, спас пару «мёртвых» мячей и сохранил турецкий клуб в игре. Но на второй раунд противостояния уже не осталось столько вратарских спасение. «Барса» ехала за победой, Хави постоянно повторяет, что хочет выиграть Лигу Европы и никак иначе.

Но «Галатасарай» вновь создал массу проблем. Турки показали, что готовы бороться с «Барсой» и не боятся имени соперника. Гомис выбегал один на один в само дебюте матча, но был накрыт Альбой, а атака вторым темпом от Актюркоглу привела только к угловому. Райан Бабель с угла штрафной площади бил – Марк-Андре тер Штеген справился. Смело атаковал «Галатасарай», смело и опасно, даже несмотря на частое владение мячом от «Барселоны».

Гол хозяев никого не удивил, даже логично смотрелся. Чикалдуэ от правого угла поля вырезал классный кросс, а Маркао замкнул подачу «рыбкой» - 1:0. Всё хорошо шло для хозяев, но гол будто оказал отрицательный эффект. И «Барселона» завелась посерьёзнее, и сами хозяева начали просто оберегать перевес. Но гости быстро сравняли счёт. Ферран Торрес на линии штрафной площади нашёл Педри, а тот на замахе убрал защитника, на паузе отыграл Пенью, и катнул в угол – 1:1.

Хави второй тайм начал с замены: Усман Дембеле вышел вместо Адамы Траоре, а команда его стартовала с забитого гола. Долго каталонцы пытались пробить Пенья – с линии штрафной площади пробил Бускетс, но голкипер справился, добивал Педри с линии вратарской – снова в деле голкипер «Галатасарая», и только в третьей волне удалось вернуть мяч на Обамеянга, а Пьер-Эмерик всё-таки протолкнул его в сетку.

И теперь уже «Барселона» стала играть аккуратно. Действительно, «Галатасарай» провёл очень хорошие матчи против каталонцев, даже по-настоящему зажал команду Хави в концовке домашнего матча, но реальных дивидендов извлечь не удалось. «Барселона» побеждает во втором матче и только из-за этого побеждает по сумме двух матчей. Команда Хави отправляется в четвертьфинал и остаётся главным фаворитом этого розыгрыша Лиги Европы.