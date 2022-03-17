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Лига Европы

«Барселона» увезла волевую победу из Турции, с трудом продравшись в четвертьфинал ЛЕ

17 Марта 2022 • 22:41 Комментировать (14)
Галатасарай
1:2
Барселона
окончен

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» принимал «Барселону».

Протокол игры  
Галатасарай 1:2Барселона
(1:0) Маркан Маркос28'   
  37'Педри (1:1)
  49'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:2)
Пенья ИньякиБоэ СашаНельссон ВикторМаркан Маркос   30'Ван Анхольт Патрик   72'  85' (Байрам Омер (  85'   90') Антальялы ТайланКутлу БерканБабель Райан  74' (Дервисоглу Халил (  74') Чикылдэу Александру  74' (Моруцан Олимпиу (  74') Актюркоглу МухаммедГомис Бафетимби  63' (Мохамед Мостафа (  63')
Запасные: Муслера ФернандоКылынч ЭмреЙылмаз БарышЭзтюрк АлпасланЧипе ИсмаилПульгар ЭрикАрслан Ишик
Тер Штеген Марк-АндреДест Серджино  56' (Араухо Рональд (  56') Пике Херард  82' (Депай Мемфис (  82') Гарсия Эрик   42'Альба Жорди   87'Де Йонг Френки  68' (Гави (  68'   79') Бускетс Серхио   27'ПедриТраоре Адама  46' (Дембеле Усман (  46') Обамеянг Пьер-Эмерик  82' (Ленгле Клеман (  82') Торрес Ферран
Запасные: Де Йонг ЛюкБрайтвайт МартинГонсалес НикоПуч РикардНето МурараМингеса ОскарТенас Арнау
17 марта. Стадион "NEF Stadyumu".

 

«Галатасарай» сохранил интригу до матча в Стамбуле, увезя нули с «Камп Ноу». По иронии судьбы, главным героем того матча стал вратарь, принадлежащий «Барселоне». Пенья летал по углам, спас пару «мёртвых» мячей и сохранил турецкий клуб в игре. Но на второй раунд противостояния уже не осталось столько вратарских спасение. «Барса» ехала за победой, Хави постоянно повторяет, что хочет выиграть Лигу Европы и никак иначе.

Но «Галатасарай» вновь создал массу проблем. Турки показали, что готовы бороться с «Барсой» и не боятся имени соперника. Гомис выбегал один на один в само дебюте матча, но был накрыт Альбой, а атака вторым темпом от Актюркоглу привела только к угловому. Райан Бабель с угла штрафной площади бил – Марк-Андре тер Штеген справился. Смело атаковал «Галатасарай», смело и опасно, даже несмотря на частое владение мячом от «Барселоны».

Гол хозяев никого не удивил, даже логично смотрелся. Чикалдуэ от правого угла поля вырезал классный кросс, а Маркао замкнул подачу «рыбкой» - 1:0. Всё хорошо шло для хозяев, но гол будто оказал отрицательный эффект. И «Барселона» завелась посерьёзнее, и сами хозяева начали просто оберегать перевес. Но гости быстро сравняли счёт. Ферран Торрес на линии штрафной площади нашёл Педри, а тот на замахе убрал защитника, на паузе отыграл Пенью, и катнул в угол – 1:1.

Хави второй тайм начал с замены: Усман Дембеле вышел вместо Адамы Траоре, а команда его стартовала с забитого гола. Долго каталонцы пытались пробить Пенья – с линии штрафной площади пробил Бускетс, но голкипер справился, добивал Педри с линии вратарской – снова в деле голкипер «Галатасарая», и только в третьей волне удалось вернуть мяч на Обамеянга, а Пьер-Эмерик всё-таки протолкнул его в сетку.

И теперь уже «Барселона» стала играть аккуратно. Действительно, «Галатасарай» провёл очень хорошие матчи против каталонцев, даже по-настоящему зажал команду Хави в концовке домашнего матча, но реальных дивидендов извлечь не удалось. «Барселона» побеждает во втором матче и только из-за этого побеждает по сумме двух матчей. Команда Хави отправляется в четвертьфинал и остаётся главным фаворитом этого розыгрыша Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Барселона
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Идет 28 минута Спартак Москва 0:0 РБ Лейпциг
Идет 27 минута Лион 1:0 Порту 2.17 3.60 3.35
Идет 26 минута Вест Хэм 0:0 Севилья 2.10 3.45 3.65
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