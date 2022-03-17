Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Без помощи Миранчука и Лунёва: «Аталанта» победила в Германии, выбив «Байер» из Лиги Европы

17 Марта 2022 • 22:40 Комментировать (1)
Байер Л
0:1
Аталанта
окончен

«Аталанта» Алексея Миранчука против «Байера» Андрея Лунёва в 1/8 финала Лиги Европы.

Протокол игры  
Байер Л 0:1Аталанта
  90' Бога (0:1)
Градецки ЛукашТа ДжонатанТапсоба ЭдмонИнкапье ПьероФосу-Менса Тимоти   56'  61' (Беллараби Карим (  61') Паласиос Эксекиэль  61' (Азмун Сердар (  61') Арангис Чарлес  82' (Аларио Лукас (  82') Баккер МитчелДемирбай Керем  61' (Андрих Роберт (  61'   90') Диаби Мусса   90'Адли Амин
Запасные: Ломб НикласПаулиньо ЖозеСинкгравен ДэйлиГрилль ЛеннартКоссуну Одилон
Муссо ХуанТолой Рафаэл  10' (Джимсити Берат (  10') Демирал МерихПаломино ХосеХатебур ХансДе Рон МартенФройлер РемоДзаппакоста Давиде  79' (Пеццелла Джузеппе (  79') Коопмейнерс ТеунМалиновский Руслан  65' (Бога Жереми (  65') Муриэль Луис  79' (Пессина Маттео (  79')
Запасные: Спортьелло МаркоИличич ЙосипСкальвини ДжорджиоМеле ЙоакимМихэйлэ ВалентинПашалич МариоРосси Франческо
17 марта. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

Второй раунд битвы «Аталанты» и «Байера» Сердар Азмун вновь начал не скамейке запасных. Андрей Лунёв и Миранчук травмированы, так что даже в заявке россиян не было. Алексей, по неизвестной причине пропустивший матч Серии А на выходных, вновь отсутствует – значит травма. Без особого участия россиян итальянцы и немцы в первом матче выдали остросюжетный триллер, завершившийся со счётом 3:2 в пользу «Аталанты».

Так что, команда Джан Пьеро Гасперини приехала удерживать добытый перевес, кажется сил на новый сверхголевой матч не было ни у кого. Читалась скука до матча, так и получилось в итоге. Первый тайм совсем ушёл на притирку, соперники будто в первый раз видели друг друга. Быстрым голом попытался сверкнуть «Байер». На обостряющий пас в штрафной площади откликнулся Диаби. Мусса сместился к лицевой линии и мощно пробил, но Муссо справился.

«Аталанта» вовсе не отвечала чем-то опасным. Интересные подходы у итальянцев были, но конкретики в завершении не хватало. В первом тайме Градецки практически не вступал в игру, а самым значимым событием для гостей стала вынужденная замена. Капитан бергамасков Рафаэль Толои покинул поле из-за травмы, а заменил его Берат Джимсити.

«Байер» же продлил тенденцию, вспыхнув опасным моментов и на старте второго тайма. И вновь Диаби воспользовался передачей из глубины, после паса Арангиса выскочив на рандеву с голкипером. Но и во второй раз француз не смог переиграть Хуана Муссо. Было ещё добивание от Демирбая, но с ним уже справился Мерих Демирал. И далее сценарий повторился, снова вынужденная замена. Только теперь в составе «Байера» - вместо Фосу-Менса появился Роберт Андрих. Кстати, в это же время вышел и Сердар Азмун.

Но градус леверкузенских атак иранский форвард поднять не сумел. «Аталанта» уже открыто отбивалась, сохраняя победный счёт первого матча, и получалось у гостей неплохо. Благо, немцы не особо напрягали. Беккер бил после углового и суматохи, всколыхнув сетку с внешней стороны, да ничего более создать не удалось. Выстояли итальянцы, не создав в Леверкузене ни одного толкового момента, а в компенсированное время ещё и забили.

Бога с центра поля убежал в контратаку, не стал мячом делиться, убрал на замахе Джонатана Та и завершил наступление точным ударом - 0:1. «Аталанта» дважды побеждает, выбивает «Байер» и направляется в четвертьфинал Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Байер Л 0:1 Аталанта 2.35 3.80 2.80
окончен Монако 1:1 Брага 1.50 4.40 6.50
окончен Галатасарай 1:2 Барселона 8.50 5.20 1.35
окончен Црвена Звезда 2:1 Глазго Рейнджерс 2.10 3.60 3.35
Идет 26 минута Айнтрахт Фр 0:0 Бетис 2.16 3.60 3.30
Идет 28 минута Спартак Москва 0:0 РБ Лейпциг
Идет 27 минута Лион 1:0 Порту 2.17 3.60 3.35
Идет 26 минута Вест Хэм 0:0 Севилья 2.10 3.45 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
23:26 · Лига Европы
«Аталанта» пробилась в четвертьфинал еврокубка в четвертый раз в своей истории
22:58 · Лига Европы
«Барселона» продлила серию без поражений до 11 матчей 1
22:54 · Лига Европы
Стали известны 5 команд, вышедших в 1/4 финала Лиги Европы
22:46 · Лига Европы
«Црвена Звезда» победила, но вылетела из Лиги Европы
22:41 · Лига Европы
Обамеянг - первый игрок «Барселоны» с 1987 года, забивший в двух первых гсоевых матчах в Европе за клуб
22:36 · Лига Европы
Голевая передача Головина принесла «Монако» ничью, но дальше прошла «Брага»
22:30 · Лига Европы
«Вест Хэм» — «Севилья»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
22:30 · Лига Европы
«Лион» — «Порту»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
22:30 · Лига Европы
«Айнтрахт» — «Бетис»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:34 · Англия. Премьер-лига
Иан Райт – Рэшфорду: Маркус, стой на своём, братан!
20:46 · Англия. Премьер-лига
Выход Антонио и Крессуэлла против «Севильи» под вопросом, Боуэна не будет точно
20:46 · Лига Европы
«Барселона» и «Галатасарай» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 1
20:15 · Лига Европы
«Црвена Звезда» — «Рейнджерс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
20:15 · Лига Европы
«Галатасарай» — «Барселона»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0 1
20:15 · Лига Европы
«Монако» — «Брага»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
Все новости
Рекомендуем