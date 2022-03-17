Без помощи Миранчука и Лунёва: «Аталанта» победила в Германии, выбив «Байер» из Лиги Европы

«Аталанта» Алексея Миранчука против «Байера» Андрея Лунёва в 1/8 финала Лиги Европы.

Второй раунд битвы «Аталанты» и «Байера» Сердар Азмун вновь начал не скамейке запасных. Андрей Лунёв и Миранчук травмированы, так что даже в заявке россиян не было. Алексей, по неизвестной причине пропустивший матч Серии А на выходных, вновь отсутствует – значит травма. Без особого участия россиян итальянцы и немцы в первом матче выдали остросюжетный триллер, завершившийся со счётом 3:2 в пользу «Аталанты».

Так что, команда Джан Пьеро Гасперини приехала удерживать добытый перевес, кажется сил на новый сверхголевой матч не было ни у кого. Читалась скука до матча, так и получилось в итоге. Первый тайм совсем ушёл на притирку, соперники будто в первый раз видели друг друга. Быстрым голом попытался сверкнуть «Байер». На обостряющий пас в штрафной площади откликнулся Диаби. Мусса сместился к лицевой линии и мощно пробил, но Муссо справился.

«Аталанта» вовсе не отвечала чем-то опасным. Интересные подходы у итальянцев были, но конкретики в завершении не хватало. В первом тайме Градецки практически не вступал в игру, а самым значимым событием для гостей стала вынужденная замена. Капитан бергамасков Рафаэль Толои покинул поле из-за травмы, а заменил его Берат Джимсити.

«Байер» же продлил тенденцию, вспыхнув опасным моментов и на старте второго тайма. И вновь Диаби воспользовался передачей из глубины, после паса Арангиса выскочив на рандеву с голкипером. Но и во второй раз француз не смог переиграть Хуана Муссо. Было ещё добивание от Демирбая, но с ним уже справился Мерих Демирал. И далее сценарий повторился, снова вынужденная замена. Только теперь в составе «Байера» - вместо Фосу-Менса появился Роберт Андрих. Кстати, в это же время вышел и Сердар Азмун.

Но градус леверкузенских атак иранский форвард поднять не сумел. «Аталанта» уже открыто отбивалась, сохраняя победный счёт первого матча, и получалось у гостей неплохо. Благо, немцы не особо напрягали. Беккер бил после углового и суматохи, всколыхнув сетку с внешней стороны, да ничего более создать не удалось. Выстояли итальянцы, не создав в Леверкузене ни одного толкового момента, а в компенсированное время ещё и забили.

Бога с центра поля убежал в контратаку, не стал мячом делиться, убрал на замахе Джонатана Та и завершил наступление точным ударом - 0:1. «Аталанта» дважды побеждает, выбивает «Байер» и направляется в четвертьфинал Лиги Европы.