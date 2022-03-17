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Лига Европы

Голевая передача Головина принесла «Монако» ничью, но дальше прошла «Брага»

17 Марта 2022 • 22:36 Комментировать
Монако
1:1
Брага
окончен

«Брага» после домашней победы над «Монако» сумела забить уже в первом тайме во второй встрече, что и предопределило исход. Португальцы пропустили, разошлись миром и пробились в следующую стадию.

Протокол игры  
Монако 1:1Брага
  19'Руис Абель (0:1)
(1:1) Дисаси Аксель90'   
Нюбель АлександрСкардовелли Вандерсон  84' (Агилар Рубен (  84') Дисаси АксельБадьяшиль БенуаКайо Энрике  62' (Якобс Исмаил (  62') Лукас Жан   40'  52' (Марипан Гильермо (  52'   86') Чуамени ОрельенДиоп Софьян  52' (Боаду Мирон (  52') Фолланд КевинЖелсон Мартиньш  52' (Головин Александр (  52'   62') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Фофана ЮссуфМанноне ВитоМатазо ЭлиоМатсима КрисленАклиоче МахнесОку ИлланСидибе Джибриль
Матеус ЛимаПаулу ОливейраКарму ДавидТормена ВиторСильва ФабианоКаштру Андре  76' (Оливейра Витор (  76') Али Мохамед АльмоатасембеллахОрта Андре  69' (Минейро Лукас (  69') Гомес Родриго II  62' (Моура Франсишку (  62') Руис Абель  76' (Медейруш Юри (  76') Орта Рикарду
Запасные: Коуто ЯнКоуто БернардоЛейте ДиогуБута ЛеонардуФале МигелМагальяйнш ТьягуDinis PintoРодригеш Бруну
17 марта. Стадион "Луи II".

Пожалуй, результат первого матча между «Брагой» и «Монако» оказался неожиданным. Португальцы довольно уверенно дома переиграли монегасков со счётом 2:0, что позволяло им чувствовать себя спокойно накануне ответного поединка. Тем более, «Брага» 11 раз в своей истории выигрывала первую домашнюю встречу в матчах плей-офф еврокубков и всегда проходила дальше.

Уже в самом дебюте матча «Брага» могла окончательно убить интригу. Орта метров с восемнадцати пробил низом, и мяч лишь немного прошёл мимо штанги. Хозяева ответили дальними ударом Жана Лукаса со штрафного, и Матеус не с первой попытки сумел справиться с футбольным снарядом.

Монегаски владели мячом, но португальцы старались убегать в контратаки. На 19-й минуте гости счёт открыли. «Брага» провела быструю атаку, Каштру слева сделал передачу к линии штрафной, где оказался Орта и пробил. Нюбель с трудом мяч парировал, но после атаки вторым темпом Руси решился на дальний выстрел, и после рикошета от Вандерсона полетел в угол. Немецкий вратарь хозяев коснулся мяча, но выручить не смог.

«Монако» лишь минут за десять до конца первого тайма мог сравнять счёт. Кайо навесил слева на дальнюю штангу, Дион головой пробил в нижний угол, но Матеус спас свою команду в падении. Тут же Бен-Йеддер дождался отскока в штрафной и пробил уже в верхний угол, но голкипер португальцев вновь выручил.

В начале второго тайма хозяева упустили ещё один момент. Диоп справа прострелил, мяч попал к Бен-Йеддеру, который бил с линии вратарской, но Матеус вновь спас свою команду. Тут же после этого на поле на замену появился Головин. Забивать же мог вскоре Фолланд, который после навеса Вандерсона метров с двенадцати пробил выше цели. Гости ответили выстрелом Руиса справа с линии штрафной, который Нюбель парировал не без труда.

После этого игра как-то сникла. Тренеры продолжали делать замены, что разбило игру. Следующий острый момент случился лишь за пять минут до конца поединка, когда Вандерсон сыграл на подборе и метров с двадцати бил в дальний угол, но Матеус вновь парировал выстрел.

В самой концовке матча «Монако» всё же счёт сравнял. Хозяева заработали угловой, и после навеса Головина на дальнюю штангу Дисаси пробил в цель. На этом поединок и завершился.

Жеребьёвка четвертьфиналов и сразу полуфиналов Лиги Европы состоится 18 марта в Ньоне. Тогда португальцы и узнают своего соперника. Что касается монегасков, то им теперь предстоит сосредоточиться на внутреннем чемпионате, чтобы пробиться в еврокубки на будущий сезон.

Роман Андреев

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окончен Байер Л 0:1 Аталанта 2.35 3.80 2.80
окончен Монако 1:1 Брага 1.50 4.40 6.50
окончен Галатасарай 1:2 Барселона 8.50 5.20 1.35
окончен Црвена Звезда 2:1 Глазго Рейнджерс 2.10 3.60 3.35
Идет 20 минута Айнтрахт Фр 0:0 Бетис 2.16 3.60 3.30
Идет 22 минута Спартак Москва 0:0 РБ Лейпциг
Идет 21 минута Лион 1:0 Порту 2.17 3.60 3.35
Идет 20 минута Вест Хэм 0:0 Севилья 2.10 3.45 3.65
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