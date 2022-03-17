Голевая передача Головина принесла «Монако» ничью, но дальше прошла «Брага»

«Брага» после домашней победы над «Монако» сумела забить уже в первом тайме во второй встрече, что и предопределило исход. Португальцы пропустили, разошлись миром и пробились в следующую стадию.

Пожалуй, результат первого матча между «Брагой» и «Монако» оказался неожиданным. Португальцы довольно уверенно дома переиграли монегасков со счётом 2:0, что позволяло им чувствовать себя спокойно накануне ответного поединка. Тем более, «Брага» 11 раз в своей истории выигрывала первую домашнюю встречу в матчах плей-офф еврокубков и всегда проходила дальше.

Уже в самом дебюте матча «Брага» могла окончательно убить интригу. Орта метров с восемнадцати пробил низом, и мяч лишь немного прошёл мимо штанги. Хозяева ответили дальними ударом Жана Лукаса со штрафного, и Матеус не с первой попытки сумел справиться с футбольным снарядом.

Монегаски владели мячом, но португальцы старались убегать в контратаки. На 19-й минуте гости счёт открыли. «Брага» провела быструю атаку, Каштру слева сделал передачу к линии штрафной, где оказался Орта и пробил. Нюбель с трудом мяч парировал, но после атаки вторым темпом Руси решился на дальний выстрел, и после рикошета от Вандерсона полетел в угол. Немецкий вратарь хозяев коснулся мяча, но выручить не смог.

«Монако» лишь минут за десять до конца первого тайма мог сравнять счёт. Кайо навесил слева на дальнюю штангу, Дион головой пробил в нижний угол, но Матеус спас свою команду в падении. Тут же Бен-Йеддер дождался отскока в штрафной и пробил уже в верхний угол, но голкипер португальцев вновь выручил.

В начале второго тайма хозяева упустили ещё один момент. Диоп справа прострелил, мяч попал к Бен-Йеддеру, который бил с линии вратарской, но Матеус вновь спас свою команду. Тут же после этого на поле на замену появился Головин. Забивать же мог вскоре Фолланд, который после навеса Вандерсона метров с двенадцати пробил выше цели. Гости ответили выстрелом Руиса справа с линии штрафной, который Нюбель парировал не без труда.

После этого игра как-то сникла. Тренеры продолжали делать замены, что разбило игру. Следующий острый момент случился лишь за пять минут до конца поединка, когда Вандерсон сыграл на подборе и метров с двадцати бил в дальний угол, но Матеус вновь парировал выстрел.

В самой концовке матча «Монако» всё же счёт сравнял. Хозяева заработали угловой, и после навеса Головина на дальнюю штангу Дисаси пробил в цель. На этом поединок и завершился.

Жеребьёвка четвертьфиналов и сразу полуфиналов Лиги Европы состоится 18 марта в Ньоне. Тогда португальцы и узнают своего соперника. Что касается монегасков, то им теперь предстоит сосредоточиться на внутреннем чемпионате, чтобы пробиться в еврокубки на будущий сезон.

Роман Андреев