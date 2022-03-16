Головина включили в заявку «Монако» на игру с «Брагой»

В четверг «Монако» предстоит сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с португальской «Брагой», которая запаслась двумя мячами преимущества в домашнем матче. «Монако» предстоит непростая задача, и Александр Головин включен в заявку клуба на предстоящий матч. Об этом сообщает официальный сайт монегасков.

В текущем сезоне Головин стабильно появляется на поле, если не страдает из-за травм. Он сыграл уже в двадцати девяти матчах за свой клуб с учетом всех турниров. В них он забил три мяча, а также пять раз удачно ассистировал своим партнерам. Головин выступает за «Монако» с 2018 года.