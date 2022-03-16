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Лига Европы

Стала известна причина, почему Миранчук отсутствует в заявке «Аталанты» во втором матче подряд

16 Марта 2022 • 18:02 Комментировать
Байер Л
...
Аталанта
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17.03 20:45

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука объяснил, почему футболист не попал в заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Бейера».

В интервью Sport24 Шпинев сообщил, что Миранчук не отправился в Леверкузен на матч против «Байера» по состоянию здоровья. Агент отметил, что травма не серьезная, просто небольшая пауза.

Ранее российский футболист также отсутствовал в заявке в матче чемпионата Италии с «Дженоа» (0:0).

«Аталанта» сыграет с «Байером» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы в Леверкузене. Встреча состоится завтра, 17 марта. Начало – в 20:45 мск. В первой игре команда Джанпьеро Гасперини победила со счетом 3:2.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лига Европы Алексей Миранчук
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БАЙЕР Л АТАЛАНТА
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