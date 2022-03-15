Кесси отказался от более выгодных предложений ради перехода в «Барселону»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси предпочёл «Барселону», отклонив более щедрые предложения из Англии.

Ключевую роль в переговорах Кесси с «Барселоной» сыграл Хави. Именно главный тренер «сине-гранатовых» убедил 25-летнего ивуарийского полузащитника стать частью проекта, несмотря на более выгодные с финансовой точки зрения предложения от двух представителей английской Премьер-лиги. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны уже достигли устной договорённости, а в ближайшее время контракт будет подписан официально. Франк Кесси перейдёт из «Милана» на правах свободного агента.