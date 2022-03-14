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Серхи Роберто хочет остаться в «Барселоне»

14 Марта 2022 • 20:23 Комментировать
Галатасарай
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Барселона
8.00 4.80 1.40
17.03 20:45

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто надеется продолжить выступления на «Камп Ноу».

Контракт 30-летнего испанца с «Барселоной» истекает летом. Руководство не ведёт с ним переговоров о новом соглашении, но сам игрок по-прежнему надеется получить новый контракт и готов до последнего ждать предложения от клуба. Об этом сообщает Marca.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к Роберто со стороны мадридского «Атлетико», ведущего поиски нового правого латераля.

Серхи Роберто – воспитанник «Барселоны», присоединившийся к академии «сине-гранатовых» в 2006 году. В текущем сезоне на счету универсального игрока 2 забитых мяча в 12 поединках всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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ГАЛАТАСАРАЙ БАРСЕЛОНА
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