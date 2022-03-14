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Гюндоган интересен «Барселоне»

14 Марта 2022 • 19:12 Комментировать
Галатасарай
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Барселона
8.00 4.80 1.40
17.03 20:45

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган находится в сфере интересов «Барселоны».

Действующий контракт 31-летнего немца с «горожанами» подходит к концу следующим летом. По словам главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы, в ближайшее время клуб предпримет попытку заключить с Гюндоганом новый долгосрочный контракт. Сам игрок тоже намерен остаться.

Однако, как утверждает Daily Star, провести переговоры с хавбеком также готовы различные европейские клубы, включая «Барселону».

Илкай Гюндоган защищает цвета «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, отметившись 7 голами и 5 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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ГАЛАТАСАРАЙ БАРСЕЛОНА
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