Гюндоган интересен «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган находится в сфере интересов «Барселоны».

Действующий контракт 31-летнего немца с «горожанами» подходит к концу следующим летом. По словам главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы, в ближайшее время клуб предпримет попытку заключить с Гюндоганом новый долгосрочный контракт. Сам игрок тоже намерен остаться.

Однако, как утверждает Daily Star, провести переговоры с хавбеком также готовы различные европейские клубы, включая «Барселону».

Илкай Гюндоган защищает цвета «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, отметившись 7 голами и 5 результативными передачами.