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«Барселона» провела переговоры с агентом Рафиньи

14 Марта 2022 • 18:06 Комментировать
Галатасарай
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Барселона
8.00 4.80 1.40
17.03 20:45

Вингер английского «Лидса» Рафинья летом может оказаться в «Барселоне».

25-летний бразилец связан с рядом клубов английской Премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Челси». Последние, как сообщается, утратили интерес к звезде «Лидса».

«Барселона» уже обсудила потенциальную сделку с Деку, представляющим интересы игрока, что подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Каталонский клуб, впрочем, пока не связывался с «Лидсом», поскольку цена Рафиньи будет зависеть от решения «павлинами» задачи сохранения прописки в АПЛ по итогам сезона.

Рафинья записал на свой счёт 9 забитых мячей в 27 поединках текущего розыгрыша чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Рафинья Диас
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ГАЛАТАСАРАЙ БАРСЕЛОНА
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