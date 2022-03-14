«Барселона» провела переговоры с агентом Рафиньи

Вингер английского «Лидса» Рафинья летом может оказаться в «Барселоне».

25-летний бразилец связан с рядом клубов английской Премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Челси». Последние, как сообщается, утратили интерес к звезде «Лидса».

«Барселона» уже обсудила потенциальную сделку с Деку, представляющим интересы игрока, что подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Каталонский клуб, впрочем, пока не связывался с «Лидсом», поскольку цена Рафиньи будет зависеть от решения «павлинами» задачи сохранения прописки в АПЛ по итогам сезона.

Рафинья записал на свой счёт 9 забитых мячей в 27 поединках текущего розыгрыша чемпионата Англии.