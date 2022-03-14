Мазрауи решил перейти в «Барселону»

Защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи сделал выбор в пользу каталонского клуба.

24-летний футболист покинет амстердамский «Аякс» на правах свободного агента в связи с истечением контракта. Как сообщает Sport, марокканец решил сделать выбор в пользу «Барселоны», отклонив все другие предложения. Игрок также был связан с переходом в «Милан», «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Арсенал».

Контракт правого фулбека с каталонцами будет рассчитан на три или четыре года, а зарплата, как сообщалось ранее, составит порядка 5 млн евро за сезон. Для закрытия сделки сторонам осталось лишь урегулировать несколько деталей.

Нуссер Мазрауи отметился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами в 29 матчах за «Аякс» в текущем сезоне.