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Президент УЕФА: Никогда не будем протестовать против Джонсона и Макрона

12 Марта 2022 • 15:15 Комментировать

Александр Чеферин, глава УЕФА, рассказал как союз относится к ЛГБТ-движению.

Чеферин сообщил, что в УЕФА против любого ущемления людей, в том числе из-за сексуальной ориентации. Союз устраивает разные акции поддержки для многих организаций.

На заданный вопрос про запрет на подсветку цветами флага ЛГБТ «Альянц Арены» в Мюнхене Александр сказал, что это другое. Мэр города хотел, чтобы в УЕФА выразили протест против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это популистский шаг, считает Чеферин.

Он добавил, что УЕФА никогда не будет протестовать против каких бы то не было решений Драги, Орбана, Джонсона, Макрона и остальных политиков, так как не хочет превратиться в площадку для политических игр разных государств.

Летом 2021 года в Венгрии приняли закон, который запрещает обмениваться любой информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних граждан страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Джонсон Александр Чеферин Франсуа Макрон
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