Тренер «Монако» объяснил, почему его команда проиграла «Браге»

Наставник «Монако» Филипп Клеман в разговоре с журналистами назвал причины, по которым его подопечные уступили «Браге» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Клеман сказал, что большую роль сыграл очень быстрый гол «Браги», который придал португальской команде много сил. Тренер монегасков отметил, что его команда сумела вернуться в игру и создала большое количество моментов у чужих ворот, но с реализацией были большие проблемы. Филипп добавил, что поражение получилось для «Монако» очень обидным, но всё ещё можно исправить в ответном поединке.

Напомним, что в первом матче «Брага» одержала победу со счётом 2:0.