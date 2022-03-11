Стали известны претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге Европы

Представители УЕФА объявили футболистов, которые претендуют на награду лучшему игроку недели после первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на приз претендуют четыре игрока. Среди претендентов на награду есть колумбийский форвард «Аталанты» Луис Муриэль, набравший три очка по системе «гол+пас» в матче с «Байером», голкипер «Лиона» Энтони Лопеш, Джеймс Таварнье из шотландского «Рейнджерса» и защитник «Севильи» Маркос Акунья.

Напомним, что ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 17 марта.