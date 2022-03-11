Мойес: мы отыграемся в ответном матче

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес с оптимизмом смотрит на ответную игру Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Мы забьем гол на следующей неделе, я в этом не сомневаюсь, и все, что нам нужно — не пропустить», - сказал Мойес на послематчевой пресс-конференции.

«Вест Хэм» проиграл первый матч с минимальным сетом. Мойес похвалил соперника, отметив, что «Севилья» играет в хорошем стиле и что клуб незря занимает вторую строчку в Чемпионате Испании.

Наставник «молотобойцев» отметил, что его команде не хватило концентрации в середине второго тайма и также отметил, что «Вест Хэм» был близок к тому, чтобы сравнять счет.