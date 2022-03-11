«Барселона» не сумела переиграть «Галатасарай»

Каталонская «Барселона» снова не сумела выиграть на своем поле в матче Лиги Европы - на сей раз она сыграла вничью с «Галатасараем», после того, как в предыдущем раунде начала противостояние с «Наполи» также с ничейного результата. Подопечные Хави очень старались огорчить голкипера «Галатасарая», но в некоторые моменты мяч откровенно не желал идти в ворота.

В итоге все решится в ответном матче через неделю, в Турции.