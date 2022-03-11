«Барселона» не сумела переиграть «Галатасарай»

Каталонская «Барселона» снова не сумела выиграть на своем поле в матче Лиги Европы - на сей раз она сыграла вничью с «Галатасараем», после того, как в предыдущем раунде начала противостояние с «Наполи» также с ничейного результата. Подопечные Хави очень старались огорчить голкипера «Галатасарая», но в некоторые моменты мяч откровенно не желал идти в ворота.
В итоге все решится в ответном матче через неделю, в Турции.
Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре•Дест Серджино•Араухо Рональд 46' (Бускетс Серхио ( 46') •Гарсия Эрик•Альба Жорди • 89'Гонсалес Нико 46' (Пике Херард ( 46') •Де Йонг Френки•Педри•Траоре Адама 80' (Де Йонг Люк ( 80') •Депай Мемфис 35' 61' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 61') •Торрес Ферран 46' (Дембеле Усман ( 46')
Пенья Иньяки•Боэ Саша•Нельссон Виктор•Маркан Маркос•Ван Анхольт Патрик•Антальялы Тайлан • 77'Кутлу Беркан • 30'Бабель Райан 68' (Гомис Бафетимби ( 68') •Фегули Софьян 79' (Чикылдэу Александру ( 79') •Актюркоглу Мухаммед 90' (Йылмаз Барыш ( 90') •Мохамед Мостафа 68' (Кылынч Эмре ( 68')
10 марта. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
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