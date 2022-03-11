Де Рон проводит 250-й матч в составе «Аталанты»

Нидерландский полузащитник Мартен де Рон вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы против леверкузенского «Байера». Для голландского футболиста этот матч является юбилейным, 250-м в составе клуба из Бергамо.

Де Рон дебютировал в нем в 20175 году, провел один сезон, 2015/2016, затем перебрался на год в «Мидлсбро», но в 2017 вернулся в Бергамо. В текущем сезоне 30-летний полузащитник забил 2 гола в составе своей команды в чемпионате Италии.

Следить за событиями в матче 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» можно по ссылке на онлайн-трансляцию.