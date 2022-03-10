«Севилья» сравнялась с «Бенфикой» в книге рекордов Лиги Европы

«Севилья» проводит свой 42-й матч в плей-офф Лиги Европы, в настоящий момент команда играет с «Вест Хэмом» в 1/8 финала турнира. С тех пор, как турнир был переформатирован из Кубка УЕФА в Лигу Европы, «Севилья» сыграла уже в сорока двух матчах в рамках плей-офф. Таким образом она сравнялась с португальской «Бенфикой», которая также сыграла сорок два матча в плей-офф Лиги Европы.

«Севилья» шесть раз побеждала в Кубке УЕФА/Лиге Европы, причем трижды подряд - с 2014 по 2016 год. В последний раз она победила в турнире в 2020 году. «Бенфика» никогда не выигрывала турнир, но десять лет назад, в 2012 году, она добралась до финала.