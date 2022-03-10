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«Севилья» сравнялась с «Бенфикой» в книге рекордов Лиги Европы

10 Марта 2022 • 22:09 Комментировать
Севилья
1:0
Вест Хэм
окончен

«Севилья» проводит свой 42-й матч в плей-офф Лиги Европы, в настоящий момент команда играет с «Вест Хэмом» в 1/8 финала турнира. С тех пор, как турнир был переформатирован  из Кубка УЕФА в Лигу Европы, «Севилья» сыграла уже в сорока двух матчах в рамках плей-офф. Таким образом она сравнялась с португальской «Бенфикой», которая также сыграла сорок два матча в плей-офф Лиги Европы.

«Севилья» шесть раз побеждала в Кубке УЕФА/Лиге Европы, причем трижды подряд - с 2014 по 2016 год. В последний раз она победила в турнире в 2020 году. «Бенфика» никогда не выигрывала турнир, но десять лет назад, в 2012 году, она добралась до финала.

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окончен Севилья 1:0 Вест Хэм 1.97 3.65 3.85
Идет 117 минута РБ Лейпциг 0:0 Спартак Москва 1.35 5.60 8.60
10.03  23:00 Глазго Рейнджерс ... Црвена Звезда 1.62 3.85 6.20
10.03  23:00 Аталанта ... Байер Л 1.99 3.65 3.80
10.03  23:00 Брага ... Монако 2.55 3.35 2.90
10.03  23:00 Барселона ... Галатасарай 1.21 7.20 13.00
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