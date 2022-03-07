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«Арсенал» и «ПСЖ» претендуют на Пакета

07 Марта 2022 • 19:33 Комментировать
Порту
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Лион
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09.03 20:45

Полузащитник французского «Лиона» Лукас Пакета заинтересовал «Арсенал» и «ПСЖ».

Недавно во французской прессе появилась информация о желании 24-летнего бразильца покинуть «Лион» летом. Слухи уже связывали атакующего хавбека с переходом в «Ньюкасл». Теперь, как сообщает Calciomercato, свой интерес к подписанию Пакета выразили французский «ПСЖ» и «Арсенал» из Лондона.

Лукас Пакета выступает за «Лион» с момента перехода из итальянского «Милана» за 20 млн евро осенью 2020 года. В нынешнем сезоне воспитанник «Фламенго» провёл за «Олимпик» 30 матчей, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лион Арсенал Лондон ПСЖ Лукас Пакета
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