«Арсенал» и «ПСЖ» претендуют на Пакета

Полузащитник французского «Лиона» Лукас Пакета заинтересовал «Арсенал» и «ПСЖ».

Недавно во французской прессе появилась информация о желании 24-летнего бразильца покинуть «Лион» летом. Слухи уже связывали атакующего хавбека с переходом в «Ньюкасл». Теперь, как сообщает Calciomercato, свой интерес к подписанию Пакета выразили французский «ПСЖ» и «Арсенал» из Лондона.

Лукас Пакета выступает за «Лион» с момента перехода из итальянского «Милана» за 20 млн евро осенью 2020 года. В нынешнем сезоне воспитанник «Фламенго» провёл за «Олимпик» 30 матчей, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.