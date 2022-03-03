Литвинов высказался об исключении «Спартака» из Лиги Европы

Молодой российский защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился с журналистами своим мнением по поводу исключения московского клуба из Лиги Европы.

Литвинов сказал Sport24, что он пока никак не реагирует на перемены, ведь футболисты должны играть в футбол, а не решать подобные вопросы. Руслан отметил, что он не может комментировать, справедливо ли спартаковцев отстранили от Лиги Европы, но матчи с «Наполи» и «Лестером» точно войдут в историю.

Напомним, что руководство УЕФА решило отстранить все российские команды от международных матчей из-за ситуации на Украине.