Тедеско поддержал отстранение «Спартака» от участия в Лиге Европы

Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об исключении команды из числа участников Лиги Европы. Его слова передает пресс-служба футбольного клуба «РБ Лейпци», который Тедеско возглавляет в данный момент.

По словам Тедеско, руководство УЕФА приняло правильное решение, и одобрил то, что организация не стала перекладывать ответственность на футбольные ассоциации.

Специалист добавил, что он хорошо помнит «Спартак», а также сожалеет, что представителям команды пришлось столкнуться с решением УЕФА, однако само отстранение Тедеско поддержал.