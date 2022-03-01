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Лига Европы

«Спартак» смирился с тем, что не сможет играть в Лиге Европы, и пожелал удачи бывшему тренеру

01 Марта 2022 • 23:52 Комментировать
РБ Лейпциг
0:0
Спартак Москва
отменен

Московскому «Спартаку» не удастся сыграть в 1/8 финала Лиги Европы, где москвичи должны были сразиться с немецким «РБ Лейпциг». Из-за усложнившейся военно-политической ситуации вокруг Украины российские клубы были отстранены от участия в европейских турнирах. В результате «РБ Лейпциг» пройдет дальше автоматически.

В руководстве «Спартака» с этим, судя по всему, уже смирились, пожелав удачи в дальнейшем турнирном продвижении «РБ Лейпцигу», которым руководит бывший наставник «Спартака» Доменико Тедески.

- Хотим пожелать всего наилучшего нашему бывшему тренеру Доменико Тедеско в Лиге Европы. Мы надеемся, что в будущем наши пути снова пересекутся, но уже в более мирных условиях, - гласит сообщение клуба, опубликованное на официальном сайте.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РБ Лейпциг
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