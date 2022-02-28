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Лига Европы

В Госдуме прокомментировали возможное отстранение «Спартака» от участия в Лиге Европы

28 Февраля 2022 • 17:03 Комментировать
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мыслями о возможном исключении «Спартака» из числа участников Лиги Европы. Напомним, что москвичи должны встретиться с РБ «Лейпциг», но в немецких СМИ появились слухи о том, что «красно-белых» могут отстранить от возможности побороться за выход в четвертьфинал турнира.

«Какое отношение имеет «Спартак» к политике?» - задался вопросом Свищев в разговоре со журналистами портала Sport24.

Депутат отметил, что больше половины игроков в «Спартаке» являются гражданами других государств и не имеют отношения к России.

Свищев добавил, что решения ФИФА и УЕФА ему понятны, поскольку организации зависят от спонсоров, которые сейчас могут оказывать на них серьезное давление.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Дмитрий Свищев
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