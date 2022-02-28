УЕФА не изменил свою позицию по российским клубам после информации немецких СМИ об исключении «Спартака»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поменял свою позицию, относительно санкций против российских клубов в еврокубках. Они продолжат соревноваться на международной арене, но свои домашние матчи вынуждены проводить за пределами России. Об этом журналисты сообщили в эфире телеканала «Матч ТВ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее ряд немецких СМИ сообщил, что матчи 1/8 финала Лиги Европы между «РБ Лейпцигом» и «Спартаком» не состоятся, так как УЕФА примет решение отстранить москвичей от участия в плей-офф. Также в пресс-службе лейпцигцев выразили сомнение, что матчи против «Спартака» состоятся.

10 марта матч «РБ Лейпциг» – «Спартак» должен будет состояться в Германии, а спустя неделю, 17 марта, ответная встреча, место которой ещё не определено.