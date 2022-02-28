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Лига Европы

УЕФА не изменил свою позицию по российским клубам после информации немецких СМИ об исключении «Спартака»

28 Февраля 2022 • 16:58 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Спартак Москва
10.03 20:45

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поменял свою позицию, относительно санкций против российских клубов в еврокубках. Они продолжат соревноваться на международной арене, но свои домашние матчи вынуждены проводить за пределами России. Об этом журналисты сообщили в эфире телеканала «Матч ТВ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее ряд немецких СМИ сообщил, что матчи 1/8 финала Лиги Европы между «РБ Лейпцигом» и «Спартаком» не состоятся, так как УЕФА примет решение отстранить москвичей от участия в плей-офф. Также в пресс-службе лейпцигцев выразили сомнение, что матчи против «Спартака» состоятся.

10 марта матч «РБ Лейпциг» – «Спартак» должен будет состояться в Германии, а спустя неделю, 17 марта, ответная встреча, место которой ещё не определено.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва УЕФА РБ Лейпциг
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РБ ЛЕЙПЦИГ СПАРТАК МОСКВА
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