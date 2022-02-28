Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о возможном отстранении «Спартака» от участия в Лиге Европы.

«Пусть немецкие издания, которые об этом пишут, засунут себе в жопу своё мнение. Пусть пишут, что хотят. Это они просто мечтают, чтобы так было, потому что боятся нашу команду «Спартак». Они знают, что «Спартак» - команда, которую не понять. «Красно-белые» дома могут проиграть слабой команде, а на выезде обыграть сильную. Немцы боятся. Тедеско знает нашу команду, он работал в «Спартаке». Немецкие издания, которые пускают такую информацию, делают это с подачи «Лейпцига». Если они такие смелые, как заявляют, то пусть спокойно играют. Кто их тронет? Кому они нужны? Они никому не нужны. Наоборот, их у нас, если надо, будут провожать до раздевалок или даже до гостиницы.

Эта информация - просто желание немецких журналистов, которое они хотят превратить в действительность. УЕФА и ФИФА - общественные объединения, а не политические партии. Пусть официально напишут, за что хотят снимать нашу команду. Если они напишут в официальном заявлении, что из-за операции на Украине, то встанет вопрос. Причём здесь «Спартак»? Наши футболисты идут с танками и миномётами что ли? Это глупость. У немцев просто мандраж. Россия - великая страна. Нашу страну за всю историю никто не поставил на колени и никогда не смогут поставить. Пусть немецкие журналисты, которые пишут об этом, засунут техническое поражение себе в задницу», - сказал Кавазашвили.