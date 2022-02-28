«РБ Лейпциг» заявил о своих сомнениях, что матчи со «Спартаком» в Лиге Европы состоятся

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» выступил с заявлением, в котором выразил свои сомнения в том, что матчи против московского «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны.

«Мы предполагаем, что матчи со «Спартаком» будут отменены», – говорится в сообщении пресс-службы лейпцигцев.

Напомним, что 10 марта матч между «РБ Лейпцигом» и «Спартаком» должен состояться в Германии, а через неделю запланирована ответная встреча.

Ранее УЕФА принял решение обязать российские клубы проводить домашние еврокубковые на нейтральном поле. Но некоторые ассоциации требуют вовсе исключить Россию из международных соревнования в связи с событиями на Украине.