«Спартак» будет исключён из розыгрыша Лиги Европы – немецкие СМИ

Московский «Спартак» будет исключён из розыгрыша Лиги Европы УЕФА. С таким утверждением выступили немецкие издания Bild и Sky Germany.

Напомним, что осенью «Спартак» занял первое место в своей группе Лиги, получив прямую путёвку в 1/8 финала турнира. Волею жребия, «красно-белые» должны играть против немецкого «РБ Лейпцига». Матчи должны состояться 10 и 17 марта.

Ранее исполком УЕФА вынес решение, что российские клубы должны будут свои домашние матчи проводить на нейтральном поле. Однако некоторые ассоциации намереваются добиться отстранения российских представителей из международных соревнований.