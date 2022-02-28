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«Спартак» будет исключён из розыгрыша Лиги Европы – немецкие СМИ

28 Февраля 2022 • 15:30 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Спартак Москва
10.03 20:45

Московский «Спартак» будет исключён из розыгрыша Лиги Европы УЕФА. С таким утверждением выступили немецкие издания Bild и Sky Germany.

Напомним, что осенью «Спартак» занял первое место в своей группе Лиги, получив прямую путёвку в 1/8 финала турнира. Волею жребия, «красно-белые» должны играть против немецкого «РБ Лейпцига». Матчи должны состояться 10 и 17 марта.

Ранее исполком УЕФА вынес решение, что российские клубы должны будут свои домашние матчи проводить на нейтральном поле. Однако некоторые ассоциации намереваются добиться отстранения российских представителей из международных соревнований.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва УЕФА РБ Лейпциг
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РБ ЛЕЙПЦИГ СПАРТАК МОСКВА
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