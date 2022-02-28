Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

СМИ: «Спартаку» запретят участвовать в Лиге Европы

28 Февраля 2022 • 15:13 Комментировать

Московскому «Спартаку» запретят принимать участие в Лиге Европы. «Красно-белые» в 1/8 финала должны встретиться с РБ «Лейпциг».

Как сообщает таблоид Bild со ссылкой на информированные источники. Предполагается, что российскому клубу засчитают техническое поражение, а «Лейпциг» пройдет в четвертьфинал без участия в играх.

Пока представители УЕФА не давали официальных комментариев по этой информации.

Ранее стало известно, что сборной России не будут запрещать выступать на международных турниров, однако делать это команда должна будет без флага, гимна и под названием «Сборная РФС».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
16:00 · Лига Европы
«РБ Лейпциг» заявил о своих сомнениях, что матчи со «Спартаком» в Лиге Европы состоятся
15:30 · Лига Европы
«Спартак» будет исключён из розыгрыша Лиги Европы – немецкие СМИ
10:51 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме призвали всех российских спортсменов и болельщиков спокойно относиться к санкциям
09:50 · Лига Европы
Тедеско прокомментировал возможное исключение «Спартака» из Лиги Европы
27 Февраля
21:37 · Лига Европы
Кавазашвили назвал город, в котором «Спартаку» будет удобно сыграть с «Лейпцигом»
20:49 · Лига Европы
Мончи – о матче с «Вест Хэмом» в 1/8 финала Лиги Европы: «Нам не повезло с жеребьевкой»
19:07 · Лига Европы
Илья Казаков: «Баку – очень хороший вариант для «Спартака» – лучше, чем Белград»
18:38 · Лига Европы
В «Спартаке» рассказали о том, где может пройти матч с «Лейпцигом»
17:24 · Лига Европы
Челоянц предложил провести ответный матч «Спартака» с «Лейпцигом» в Ереване
16:52 · Лига Европы
«Спартак» получил предложение провести домашний матч с «РБ Лейпцигом» в Ереване
16:05 · Лига Европы
Смородская: «Лейпциг» откажется играть со «Спартаком»
15:23 · Лига Европы
«Спартак» ведёт переговоры с УЕФА – на матч с «РБ Лейпцигом», возможно, придётся лететь не из России
25 Февраля
23:11 · Лига Европы
«Барселона» установила свой личный рекорд в Неаполе
21:19 · Лига Европы
Ледяхов оценил шансы «Спартака» против «РБ Лейпцига»
20:56 · Лига Европы
Ташуев: «Зенит» сыграл агрессивно и оставил позитивное впечатление» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем