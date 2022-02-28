СМИ: «Спартаку» запретят участвовать в Лиге Европы

Московскому «Спартаку» запретят принимать участие в Лиге Европы. «Красно-белые» в 1/8 финала должны встретиться с РБ «Лейпциг».

Как сообщает таблоид Bild со ссылкой на информированные источники. Предполагается, что российскому клубу засчитают техническое поражение, а «Лейпциг» пройдет в четвертьфинал без участия в играх.

Пока представители УЕФА не давали официальных комментариев по этой информации.

Ранее стало известно, что сборной России не будут запрещать выступать на международных турниров, однако делать это команда должна будет без флага, гимна и под названием «Сборная РФС».